Pietro Lombardi verliebt : «Es fühlt sich genauso richtig an wie bei Sarah»

Seit er Melissa bei «Love Island» gesehen hat, ist Pietro verschossen in die Kandidatin. Nach dem Ende der Sendung suchte der Sänger Kontakt zur ihr – mit vollem Erfolg.

In der «Love Island»-Villa wollte es bei Kandidatin Melissa nicht mit der Liebe klappen. Im echten Leben hat sie einem Mann aber sofort den Kopf verdreht: Pietro Lombardi.

Seit Wochen schwärmt der Sänger öffentlich von der 24-Jährigen, gestand ihr auf Instagram sogar, dass er «leicht verliebt» sei. Mittlerweile stehen die beiden in Kontakt, lernen sich kennen. Doch wie entstand der Flirt zwischen Melissa und Pietro eigentlich? Wir spulen zurück.

20. September

Einer der größten «Love Island»-Fans in diesem Jahr war Pietro Lombardi. Eigentlich nur wegen Melissa. Der 27-Jährige hat sein Herz an die Kandidatin verloren, wie er schon kurz nach Staffelbeginn RTL verriet: «Sie ist eine sehr hübsche Frau, da kann man nichts sagen.»

Obwohl Melissa in der Show mit Kandidat Danilo anzubandeln versuchte, gab Pietro die Hoffnung nicht auf. «Wenn sie ohne Beziehung rauskommt, dann kann man sich schon mal ‹Hallo› schreiben», lachte er, und meint weiter: «Ich mache nur Spaß.»

1. Oktober

Aus dem Spaß wurde für Pietro schnell Ernst. Mitten in Melissas Liebes-Wirrwarr bei «Love Island» folgt für sie ein Lichtblick: In Form einer Videobotschaft – natürlich von Pietro.

«Ich hab gehört, es geht dir nicht gut. Nach jedem Tief kommt auch für dich wieder ein Hoch. Ich sehe alles. Ich hoffe, nach dieser Überraschung hast auch du ein kleines Lächeln im Gesicht», sagt der Sänger – und stimmt seinen Track «Phänomenal» an.

Die Reaktion von Melissa am TV: Sie grinst verlegen – und gibt zu: «Ich habe mich so geschmeichelt gefühlt, und ich bin ja immer auch so schüchtern. Das hat mich schon echt umgehauen.»