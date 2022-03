Juncker im U-Ausschuss : «Es gab nie mehr als Theorien zu Stay Behind»

LUXEMBURG - Weiß Juncker von einer Verbindung zwischen Stay-Behind und Bommeleeër-Affäre? Die Befragung des Staatsministers im U-Ausschuss lässt viele Fragen offen.

Was weiß Staatsminister Jean-Claude Juncker (CSV) von einem möglichen Zusammenhang zwischen der Bommeleeër-Affäre, dem Agenten-Netzwerk Stay Behind und dem Geheimdienst? Diese Frage hat die Abgeordneten des SREL-Untersuchungs-Ausschusses bei einem Treffen mit dem Staatsminister am Dienstag im Parlament beschäftigt.