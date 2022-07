Arbeitsmarkt : Es gab noch nie so viele freie Stellen in Luxemburg

LUXEMBURG – Die Arbeitslosenquote lag im Juni bei 4,7 Prozent, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Arbeitsagentur hervorgeht. Einen neuen Höchststand gab es bei den freien Stellen.

Im Juni 2022 registrierte die Arbeitsagentur Adem 4252 offene Stellen, was einem Anstieg von 8,7 Prozent gegenüber Juni 2021 entspricht. Die Zahl der freien Stellen insgesamt belief sich am 30. Juni 2022 auf 13.599, ein neuer Höchststand sowie ein Anstieg um 39,7 Prozent im Jahresvergleich, wie aus den am Mittwoch von der Adem veröffentlichten Zahlen hervorgeht.

Die Zahl der bei der Adem registrierten verfügbaren ortsansässigen Arbeitssuchenden belief sich am 30. Juni 2022 auf 13.638 – ein Rückgang von 16,9 Prozent (- 2764 Personen) im Vergleich zum Mai. «Die Zahl der Arbeitssuchenden ist in allen Kategorien rückläufig, mit Ausnahme der Arbeitssuchenden mit einer Registrierungsdauer von weniger als vier Monaten, die ist um 9,6 Prozent gestiegen», so die ADEM.

505.001 Arbeitnehmer in Luxemburg

Die Zahl der Adem-Neuanmeldungen stieg jedoch wieder an. Im Juni meldeten sich 2156 Einwohner an, das sind 187 mehr als noch vor einem Jahr. Diese Neuanmeldungen beinhalten 168 Anmeldungen von Personen, die vorübergehenden Schutz erhalten, so die Geflüchteten aus der Ukraine.

Die Zahl gebietsansässiger Arbeitsuchenden, die Vollarbeitslosengeld beziehen, sank im Jahresvergleich um 17.8 Prozent auf 6880 (-1488 Personen). Die Zahl der Personen in einer Beschäftigungsmaßnahme lag mit 4449 unter dem im Juni 2021 verzeichneten Niveau (-148 Personen bzw. 3.2 Prozent). Im Juni erhielten insgesamt 7526 Personen Vollarbeitslosengeld.

Darüber hinaus haben derzeit insgesamt 505.001 Personen eine Arbeitsstelle im Großherzogtum (+3,4% im Jahresvergleich), davon sind 289.905 Einwohner (+2,2%).