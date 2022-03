Neuwahlen in Japan : Es geht um weit mehr als «Abenomics»

Der Kurs des rechtskonservativen Regierungschefes Abe traf im Volk auf Widerstand. Die Wahlen könnten dennoch zu seinen Gunsten enden.

Der japanische Premier Shinzo Abe bei einer Visite der japanischen Verteidigungskräfte. Foto: Franck Robichon/dpa

Japan steht an einem historischen Wendepunkt. Wenn die Bürger der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt am Sonntag bei vorgezogenen Wahlen über die Besetzung des mächtigen Unterhauses ihres Parlaments abstimmen, geht es um mehr als nur um «Abenomics» - auch wenn der rechtskonservative Regierungschef Shinzo Abe seine Wirtschaftspolitik mit Hilfe staatstragender Medien zum zentralen Wahlkampfthema erklärt. Wenn Abes Liberaldemokratische Partei (LDP), wie sämtliche Wahlumfragen prophezeien, ihre Machtbasis sogar womöglich noch ausbauen wird, kann sich der Rechtskonservative die nächsten vier Jahre verstärkt seinem eigentlichen politischen Kernziel widmen: Einer Änderung der pazifistischen Verfassung.

Abe hat aus seiner Überzeugung nie einen Hehl gemacht. Der erste nach dem Zweiten Weltkrieg geborene Regierungschef will zu den Gründungszielen seiner Partei von 1955 zurückkehren. Abe glaubt, dass die pazifistische Nachkriegsverfassung nicht der einer unabhängigen Nation entspricht, da sie Japan 1946 von der Besatzungsmacht USA aufgezwungen worden sei. Doch der Ministerpräsident hat aus den Erfahrungen seiner ersten Amtszeit, die 2007 nach nur einem Jahr kläglich gescheitert war, gelernt. Seine nationalistischen Ziele waren auf nur geringe Unterstützung im Volk gestoßen. Als er vor zwei Jahren ins Amt zurückkehrte, ging er die Sache geschickter an.

Erneutes Abgleiten in die Rezession

Mit Unterstützung staatstragender Medien schürte er zunächst mit seiner «Abenomics» getauften Wirtschaftspolitik aus billigem Geld, schuldenfinanzierten Konjunkturspritzen und dem Versprechen von Strukturreformen nicht nur im eigenen Land die Hoffnung auf ein Ende der jahrzehntelangen Deflation und Stagnation. Seither ist «Abenomics» in aller Munde, auch die Finanzmärkte frohlockten. Inzwischen macht sich allerdings zunehmend Enttäuschung breit. Die Preise steigen schneller als die Löhne. Ein erneutes Abgleiten in die Rezession beweist nach Ansicht seiner Kritiker, dass Gelddrucken offensichtlich nicht ausreicht, um die Wirtschaft zu gesunden.

Doch Abe will von einem Scheitern seiner «Abenomics» nichts wissen. Mit Neuwahlen tritt er die Flucht nach vorne an. Ein möglicherweise geschickter Schachzug. Denn er weiß, dass die Opposition zersplittert und auf Wahlen vollkommen unvorbereitet ist. Das will er ausnutzen. Zumal seine Beliebtheit im Volk in jüngster Zeit gesunken ist und im kommenden Jahr eine Reihe weiterer unpopulärer Entscheidungen anstehen, unter anderem das Wiederanfahren von Atomreaktoren. Die einzige Oppositionspartei, der größere Erfolge vorhergesagt werden, ist die bislang von Japans staatstragenden Medien kaum wahrgenommene kleine kommunistische Partei. Aber genau das käme Abe sogar zu Gute.

Opposition geschwächt

«Die kommunistische Partei nimmt wahrscheinlich mehr Anti-Abe-Stimmen den anderen Parteien weg, vor allem der größten Oppositionspartei der Demokraten DPJ», erläutert der Politikexperte Minoru Morita. Mit anderen Worten: Das Oppositionslager wäre noch weiter geschwächt. Abes Partei LDP kann dagegen darauf hoffen, möglicherweise sogar alleine auf eine Zweidrittel-Mehrheit zu kommen. Bislang hat sie diese zusammen mit ihrem Koalitionspartner Komeito. Damit hätte Abe für vier weitere Jahre freie Hand. Ob er die nutzt, endlich die versprochenen und aus Sicht von Ökonomen dringend nötigen Strukturreformen anzupacken wird, bleibt abzuwarten.

Doch darum geht es Abe ohnehin nicht allein. «Er wird definitiv versuchen, in den nächsten vier Jahren die Verfassung zu ändern», erklärt der Verfassungsrechtler Miho Aoi der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo. Zunächst durch Änderung einzelner Artikel, bevor er sich an das eigentliche Ziel, den Pazifismus-Artikel 9 macht, der Japan Krieg und den Besitz von Streitkräften untersagt. Erste Pfähle auf seinem Weg hat Abe ohnehin bereits eingerammt und rechtfertigt dies mit den gestiegenen Spannungen in der Region.

So ließ er die Verfassung einfach «uminterpretieren», um die Rolle des Militärs auszuweiten. Das Verbot von Waffenexporten wurde gelockert und ein Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen in Kraft gesetzt, das Kritiker an die Zeit erinnert, die zum Zweiten Weltkrieg führte. «Ich spüre, dass Japan an einem Wendepunkt angelangt ist«, warnt der Literaturnobelpreisträger Kenzaburo Oe. Trotz Widerstands gegen seinen nationalistischen Kurs dürfte Abe die Wahl am Sonntag - nicht zuletzt dank der Schwäche des Oppositionslagers - gewinnen. Auch wenn dies nicht bedeutet, dass seine eigene Bevölkerung voll hinter ihm steht - Abes Machtbasis wäre für weitere Jahre gestärkt.