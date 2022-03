DigiRallye : «Es gibt Bilder, die man nicht online stellen sollte»

LUXEMBURG – Die neunte Ausgabe der «DigiRallye» führte am Mittwochmorgen rund 100 junge Teilnehmer im Forum Geesseknäppchen in die digitale Welt.

Am Mittwochmorgen wurden rund 100 Kinder bei der neunten Ausgabe der DigiRallye im Forum Geesseknäppchen in der Hauptstadt an das Internet mit all seinen Tücken und Risiken herangeführt. Dabei lernten die Schülerinnen und Schüler in einem Dutzend spielerischer Workshops, wo Vorsicht geboten ist.