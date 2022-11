François Bausch: «Es gibt kein unmittelbares Risiko eines Dritten Weltkriegs»

Die Nato-Botschafter kamen am Dienstag zu einer Krisensitzung zusammen. Wie lauten deren erste Beschlüsse?

Wie wird die Nato reagieren?

Die russischen Bombardierungen waren in den letzten Stunden sehr intensiv…

Eine Untersuchungskommission am Ort des Raketeneinschlags in Polen

Eine Rakete hat EU-Territorium getroffen. Stellt das einen Wendepunkt dar?

Das ruft uns ins Gedächtnis, dass dieser Krieg sich an den Grenzen der EU abspielt, und dass er dort jederzeit ankommen kann. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass die Mitgliedsstaaten alles unternehmen, um die Grenzen der Union zu sichern. Sechs Soldaten der luxemburgischen Armee sind in Litauen stationiert. In Rumänien sind es bald 25 Soldaten der großherzoglichen Armee, die dort dank eines neuen Mandats an der Seite der Belgier und der Franzosen präsent sein werden.