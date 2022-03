Ukraine-Invasion : «Es gibt keine Rechtfertigung für diese Aggression»

LUXEMBURG – Die Abgeordneten in der Chamber haben am Donnerstag einhellig den Überfall Russlands auf die Ukraine verurteilt.

Nach den Reden von Xavier Bettel (DP, Premierminister), Jean Asselborn (LSAP, Außenminister) und François Bausch (Déi Gréng, Verteidigungsminister) hatten die Fraktionen am Donnerstag in der Chamber die Gelegenheit, sich zur Lage in der Ukraine zu äußern – wenige Stunden nach der Offensive der russischen Armee.

Als erster Redner sah Claude Wiseler (CSV) im Überfall Russlands auf die Ukraine «einen Versuch, sich in eine Demokratie einzumischen». Seiner Meinung nach «müssen wir mit der Ukraine solidarisch sein, denn es gibt keine Rechtfertigung für diese Aggression». Gusty Grass (DP) sagte: «Es reicht, Herr Putin». Er sei in Gedanken beim ukrainischen Volk. Er erinnerte daran, dass Russland in den letzten Jahren bereits häufig im Ausland interveniert hat, wie in Georgien, Transnistrien oder auf der Krim, sowie den russischsprachigen Gebieten in Moldawien und der Ukraine.