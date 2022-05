Staatsministerium : «Es gibt keinen Grund, das Tripartite-Abkommen in Frage zu stellen»

LUXEMBURG – Neue Verhandlungen: ja oder nein? Regierung und Gewerkschaften sind sich uneinig.

Ende März haben die Tripartite-Partner das Abkommen unterschrieben. Editpress

«Für den Fall, dass sich die wirtschaftliche und soziale Lage im Laufe des Jahres 2023 verschlechtert oder eine zusätzliche Indextranche im Jahr 2023 ausgelöst wird, verpflichtet sich die Regierung, eine neue (...) Tripartite-Sitzung einzuberufen», heißt es im «Solidaritéitspak» von Ende März. Die unterzeichnenden Gewerkschaften hatten den Passus zur Bedingung gemacht.

Seitdem hat sich die Situation jedoch bereits verschlechtert und das Statistikinstitut Statec prognostiziert eine Indextranche schon für nächsten Monat und eine Anfang 2023. Ist es nun an der Zeit, die Sozialpartner vorzeitig wieder zusammenzubringen, um nach anderen Lösungen zu suchen?

Der Vorsitzende der Gewerkschaft LCGB, Patrick Dury, hat nach dem Tripartite-Sonderausschuss am Dienstag eine klare Antwort: «Eine neue Energietripartite wird stattfinden», sagt er, «der Fall einer sich verschlechternden Situation, die eine neue Tripartite-Sitzung zur Folge hat, ist ausdrücklich in dem Ende März unterzeichneten Abkommen vorgesehen». Ähnlich äußert sich in einer RTL-Sendung Romain Wolff, Vorsitzender der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes CGFP – die Tripartite-Partner sollten «sehr bald» noch einmal zusammenkommen.

«Wir halten an der getroffenen Vereinbarung fest»

Die Regierung sieht den Fall weniger deutlich. «Alle Eventualitäten sind in dem Abkommen vorgesehen. Es wird keine neue Tripartite geben, es sei denn, es gibt eine zusätzliche Indextranche, was im Moment Spekulation ist», so das Staatsministerium am Mittwoch. «Wir halten an der getroffenen Vereinbarung fest und es gibt keinen Grund, sie in Frage zu stellen», hieß es weiter.

Eine frühere Indextranche nur Spekulation? «Das ist unsere Prognose, die wir für die wahrscheinlichste halten», erklärt Cathy Schmit, Ökonomin bei Statec, «aber solange der Prognosehorizont weit entfernt ist, ist sie alles andere als sicher». Die Annahmen im März beispielsweise, die als Grundlage für das Abkommen gedient hatten, wurden sowohl bei den Ölpreisen als auch bei anderen Preisen übertroffen. Aus aktueller Sicht seien sogar im Jahr 2023 mehrere Indexierungen «vorstellbar», so Schmit.

OGBL-Präsidentin Nora Back, die den «Solidaritéitspak» nicht unterschrieben hatte, sieht sich unterdessen in ihren Zweifeln an dem Abkommen bestätigt. «Es war unklug, sich in einem so volatilen Kontext auf diese Zahlen zu stützen», meint sie, «das haben wir von Anfang an gesagt, da die Bewertungen für 2023 an ein Szenario ohne Krieg in der Ukraine gebunden waren». Ihrer Ansicht nach müsse eine neue Tripartite ins Auge gefasst werden. Gegebenenfalls würde auch der OGBL daran teilnehmen, unter einer Voraussetzung: «Dass der aktuelle Gesetzentwurf zurückgenommen wird. Man muss bei Null anfangen.» Back hält das jedoch für unwahrscheinlich: «Ich bin mir nicht sicher, ob es einen politischen Willen gibt, das Rad zurückzudrehen. Ich glaube nicht daran», sagt sie.