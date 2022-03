Corona in Luxemburg : «Es gibt noch keine richtige Therapie für Long Covid»

LUXEMBURG – Bei einer Pressekonferenz hat Gesundheitsministerin Paulette Lenert mit Fachleuten über die aktuelle Corona-Lage und Long Covid informiert.

«Die Zeichen stehen auf leichter Entspannung», so Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) zu Beginn der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag, bei der es vor allem um Long Covid gehen sollte. Trotz Rekordzahlen sei die Situation in den Kliniken nicht außer Kontrolle geraten, man sehe eine «Entkopplung» zwischen Neuinfektionen und schweren Verläufen. Nichtsdestotrotz zirkuliere das Virus unter Ungeimpften ungefähr doppelt so viel. Folglich appellierte Lenert erneut an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. «Die Zahlen sprechen für sich.»