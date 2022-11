Luxemburg: Es gibt weniger Diebstähle mit Gewalteinwirkung, dafür aber mehr Opfer

In den letzten fünf Jahren sind im Großherzogtum 11.902 Menschen Opfer von Diebstahl mit Gewalteinwirkung geworden. Das entspricht 2,3 Prozent der Bevölkerung. Das bedeutet einen Rückgang um fast die Hälfte seit der letzten, öffentlichen Erhebung im Jahr 2013 (vier Prozent), wie das Statec-Institut in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie zu Eigentumsdelikten schreibt. Dem gegenüber ist die Zahl der Opfer von Diebstählen ohne Gewalteinwirkung von 12,8 Prozent auf 16,8 Prozent gestiegen. Von dieser Art Eigentumsdelikt sind Jugendliche zwischen 16 und 24 Jahren am stärksten betroffen. Fast ein Viertel von ihnen war betroffen. Demgegenüber waren es bei den über 65-Jährigen weniger als 15 Prozent.