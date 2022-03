Sicher zu Fuß : «Es gibt zu viele Zebrastreifen»

LUXEMBURG – Die Hälfte aller Unfälle mit Fußgängern passieren auf Zebrastreifen. Warum sind die geschützten Überwege so gefährlich? Wir haben nachgefragt.

Beispiele für schlechte Zebrastreifen gibt es viele. Leserreporter Paulo entdeckte diesen Überweg, der ins Gebüsch führt, im September 2011 in Livingen.

Isabelle Medinger, Direktorin der Sécurité routière : «Natürlich wird ein Zebrastreifen öfter genutzt, um die Straße zu überqueren, als andere Stellen. Aber viele Zebrastreifen sind schlecht angelegt. Die Gemeinden legen die Überwege an, ohne auf entsprechende Beleuchtung, die Zahl der vorbeifahrenden Autos oder die Straßenbreite zu achten. Oft werden die Stellen für Fußgänger Überwege ziemlich willkürlich ausgewählt, zum Beispiel wenn Anwohner einen Zebrastreifen gefordert haben. Wir brauchen genaue Vorschriften für sichere Überwege. Zudem müssten wir einen Großteil der Zebrastreifen abschaffen, es gibt viel zu viele davon und viel zu viele, die schlecht angelegt sind.»

Welche Zebrastreifen sind am gefährlichsten?

«Das kann man pauschal nicht sagen. Aber oft sind Fußgängerüberwege außerhalb der Ortschaften gefährlicher als in der Stadt. So dürfte es einen Zebrastreifen auf einer Landstraße mit Tempo 90 nicht geben. Solche Überquerungen gibt es für Spaziergänger und Radfahrer auf der Strecke zwischen der Hauptstadt und Bridel durch den Bambësch. Dort hat es schon einige Unfälle gegeben.»

Aber es gibt auch immer wieder in den Städten Unfälle mit Fußgängern…

«Auch dort gibt es viele Überwege, die schlecht platziert sind. So werden Zebrastreifen oft auf langen, geraden Strecken eingerichtet, um rasende Autofahrer abzubremsen. Das ist ein schwerer Fehler, denn genau dort ist es gefährlich für Passanten. Zudem fühlen sich viele Fußgänger auf einem Zebrastreifen sicherer und passen nicht so gut auf. Aber im Allgemeinen sind sowohl Fußgänger als auch Autofahrer in der Stadt vorsichtiger als auf Überlandstrecken.»