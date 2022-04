Österreichs Kanzler in Moskau - «Es ging ihm nur um sein Land» – so spricht Putin über Nehammers Besuch

So sei es kaum um die Ukraine gegangen, sondern «nur um sein Land» und die wirtschaftlichen Interessen Österreichs.

Russische Medien veröffentlichen eine ganz eigene Sicht auf den Besuch des österreichischen Kanzlers Nehammer in Moskau.

Russische Medien veröffentlichten nach dem Besuch Karl Nehammers in Moskau eine ganz eigene Version des Treffens zwischen dem österreichischen und russischen Staatschef. Über das Treffen titelt die russische Nachrichten-Webseite pravda.ru : «Warum Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer nach Russland ging».

Im Artikel heißt es: «Laut Beobachtern in der russischen Hauptstadt ist Karl Nehammer nicht nach Russland gekommen, um Friedensstifter zu werden». Stattdessen sei es ihm lediglich um eigene Wirtschaftsinteressen gegangen. Nehammer selbst hatte betont, Präsident Wladimir Putin auf die schweren Kriegsverbrechen in der Ukraine, etwa in Butscha, angesprochen zu haben. Es soll eine «harte Konfrontation» gegeben haben.