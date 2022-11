Anthony Joshua: «Es hat mich zerrissen» – Ex-Box-Weltmeister spricht über psychische Probleme

Sie gelten mitunter als härteste Sportler der Welt: Kampfsportler. Und der Weltmeister im Schwergewichtsboxen gehört wohl zu den Besten, er darf keine Schwächen zeigen. Stärke im Ring bedeutet jedoch nicht, dass es auch im mentalen Bereich stimmt. Das beweist aktuell Ex-Weltmeister Anthony Joshua. Der Brite wagte den mutigen Schritt an die Öffentlichkeit und erzählt, wie schlecht es um seinen psychischen Zustand steht.

«Es hat mich zerrissen», sagt der 33-Jährige. Er spricht damit seine letzte Niederlage gegen Oleksandr Usyk an. Im August unterlag Joshua dem Ukrainer bereits zum zweiten Mal – im September 2021 hatte er seine WM-Titel an den 35-Jährigen verloren. Zuletzt zeigte sich der Brite als schlechter Verlierer und warf die beiden WM-Gürtel seines Gegners aus dem Ring. An der abschließenden Pressekonferenz vergoss der Boxer Tränen.