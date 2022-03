Anstieg der Spritpreise : «Es herrschte Anarchie» an den Tankstellen Luxemburgs

LUXEMBURG - Wegen der drastischen Preisanstiege für Kraftstoffe herrschte an den Tankstellen Ausnahmezustand. Das Tankstellenpersonal versucht, sich zu organisieren.

Zwei extreme Anstiege der Kraftstoffpreise führten in den vergangenen zwei Wochen zu Chaos an den Tankstellen Luxemburgs. Am Freitag, dem 4. März, und am Mittwoch, dem 9. März, bildeten sich an den Zapfsäulen des Großherzogtums jeweils bis Mitternacht nicht enden wollende Autoschlangen.