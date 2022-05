Münztelefon auf New Yorks Straßen : Es ist das Letzte seiner Art und kommt jetzt ins Museum

Das New Yorker Stadtmuseum ist bald um eine Attraktion reicher – das letzte öffentliche Münztelefon soll dort an vergangene Zeiten erinnern.

… auf einer Straße in der Nähe des Times Square in New York …

Das nach Behördenangaben letzte öffentliche Münztelefon auf einer New Yorker Straße ist abgebaut worden und soll in ein Museum kommen. Die Telefonzelle mit zwei Münzapparaten am Times Square solle künftig im New Yorker Stadtmuseum ausgestellt werden, teilte die zuständige Behörde mit.