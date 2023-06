Nach nächster Test-Pleite: «Es ist dramatisch» – die deutsche Nationalmannschaft steckt im Elend

1 / 5 «Flick raus» – erste Fans fordern den Rauswurf von Bundestrainer Hansi Flick. Twitter/RTL Der deutsche Nationalcoach steht nach einer schwachen WM und teils desaströsen Testspielen stark in der Kritik. REUTERS Die «Bild» schreibt: «Hilfe! Flick macht uns die EM kaputt!» REUTERS

Untergangsstimmung in Deutschland. Ein Jahr vor der Heim-EM steckt das DFB-Team weiter tief in der Krise. Auf das wilde 3:3 gegen die Ukraine und die enttäuschende 0:1-Pleite in Polen folgte zum Abschluss einer desaströsen WM-Saison ein katastrophaler Auftritt gegen Kolumbien (0:2). Bereits zur Pause setzte es Pfiffe, nach der Partie gab es für Hansi Flick und Co in der Schalker Arena ein regelrechtes Pfeifkonzert.

«Ich weiß nicht, ob bedenklich reicht. Es ist dramatisch», antwortete Mittelfeldstar Leon Goretzka nach dem Spiel auf die Frage, wie bedenklich der aktuelle Zustand der deutschen Nationalmannschaft sei. Der Bayern-Profi gibt zu, dass die aktuellen Leistungen «viel zu wenig» seien. Goretzka weiter: «Es fehlt an allen Ecken und Enden».

Fans fordern Flick-Aus

TV-Experte und DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kritisierte die Mannschaft ebenfalls. Das Team sei müde und verunsichert. «Es ist viel Ratlosigkeit dabei. Nicht nur auf dem Platz, auch von außen», schießt der Weltmeister von 1990 auch in Richtung Hansi Flick.

Der Nachfolger von Jogi Löw übernahm die Nationalmannschaft als einstiger Bayern-Triple-Sieger mit großen Vorschusslorbeeren, nun ist sein Kredit vielerorts aufgebraucht. Neben Kritik von Matthäus sind beim Spiel gegen Kolumbien vereinzelte «Hansi-raus»-Schilder im Stadion zu sehen. Hart ins Gericht mit Flick geht auch die deutsche Medienlandschaft. Allen voran die Bild. Die Boulevardzeitung titelt am Mittwochmorgen: «Hilfe! Flick macht uns die EM kaputt!», und rechnet die «Schreckensbilanz» unter Flick vor, in der das DFB-Team 2023 in fünf Partien bloß einen Sieg einfuhr.

Völler stärkt Flick den Rücken

Flick selbst schloss nach der Niederlage gegen Kolumbien einen Rücktritt aus. «Natürlich ist es eine Situation für mich, die ich so in dieser Form noch nicht erlebt habe», gab der 58-Jährige zwar zu, betonte aber, weiterhin Spaß an seiner Arbeit zu haben. Er sei zudem der absoluten Überzeugung, dass seine Idee vom Fußball auch für dieses Team die passende sei. Der Ex-Bayern-Coach übte aber auch Selbstkritik und meinte: «Wenn wir es auf den Punkt bringen, ist es in die Hose gegangen. Das, was wir ausprobiert haben, hat in dieser Form nicht geklappt.»

DFB-Sportdirektor Rudi Völler nahm Flick in Schutz und stellte die Qualität der Spieler in Frage. «Am Ende muss man sagen, ist Hansi Flick so ein bisschen die ärmste Sau. Er versucht ja alles, dass wir erfolgreich sind, er probiert ein bisschen was aus», erklärte Völler bei RTL und drohte in Richtung gewisser Spieler. «Da sind einige dabei gewesen, die werden wir im September vielleicht nicht mehr sehen. Das ist am Ende auch eine Qualitätsfrage», so der frühere Bundestrainer.