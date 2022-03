Spendensammlung für Ukraine - «Es ist dringend notwendig, sich mit den Ukrainern solidarisch zu zeigen»

«Es ist wichtig, die Kinder einzubeziehen und ihnen zu erklären, was passiert und warum wir das tun», erklärt die Mutter von Emma und Zoar bei der Spendensammlung in der KuFa in Esch/Alzette.

Seit Donnerstag hat die Kulturfabrik in Esch/Alzette eine Spendensammlung für die Opfer des Krieges in der Ukraine gestartet. Entstanden ist die Aktion aus einer Initiative des Escher Kulturzentrums in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein LUkraine, der sich auch die Gemeinde Esch angeschlossen hat. Am Dienstagmorgen machte sich ein voll beladener LKW auf den Weg in die Ukraine. An Bord befanden sich Decken, Hygieneartikel und medizinisches Erste-Hilfe-Material.