«Es ist hart»: Bruce Willis› Ehefrau spricht über Demenz des Stars

In einem Instagram-Post erklärt Bruce Willis’ Ehefrau Emma Heming-Willis, dass es ihr «nicht gut» gehe und sich ihre Gedanken oft in düstere Richtungen entwickeln würden.

Gut ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Demenz-Diagnose von US-Schauspieler Bruce Willis hat dessen Ehefrau in einem Fernsehinterview über die Erkrankung des Stars gesprochen. «Es ist hart für die Person mit der Diagnose, es ist auch hart für die Familie», sagte Emma Heming Willis am Montag (Ortszeit) in der «Today»-Show beim Sender NBC. Es sei schwer zu sagen, ob sich Willis seines Zustands völlig bewusst sei, sagte die zweifache Mutter in einem emotionalen Gespräch.