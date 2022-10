Nach 13 Ehejahren: Es ist offiziell – Gisele Bündchen und Tom Brady haben sich getrennt

Getty Images via AFP

Über 13 Jahre waren das brasilianische Model Gisele Bündchen und der US-Footballer Tom Brady verheiratet. Sie stand bei allen großen Erfolgen ihres Ehemannes an seiner Seite. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

«Mit unendlicher Dankbarkeit für unsere gemeinsame Zeit, Tom und ich haben unsere Scheidung einvernehmlich vollzogen», schreibt Gisele in ihrer Instagramstory. Auch ihr Ex-Mann wendet sich an seine Fans und erklärt: «Diesen Entscheid haben wir nach reiflicher Überlegung gefällt. Das ist natürlich sehr schmerzhaft und schwierig für uns. Wir wünschen uns gegenseitig aber nur das Beste für die Zukunft.» Ähnlich hart sei die Situation auch für das Model, nichtsdestotrotz fühle sie sich für die gemeinsame, vergangene Zeit gesegnet.

Ihr Fokus liegt auf den Kindern

Beide stellen in ihren Statements klar, dass ihre Priorität nun auf den gemeinsamen Kindern Benjamin (12) und Vivian (9) liege: «Wir werden weiterhin gemeinsam für sie sorgen und ihnen die Liebe, Fürsorge und Aufmerksamkeit geben, die sie so sehr verdienen», meint das Model. Brady schreibt dazu: «Wir sind mit wunderschönen und wunderbaren Kindern gesegnet, die auch weiterhin in jeder Hinsicht das Zentrum unserer Welt sein werden.» Abschließend bitten die beiden um die Wahrung ihrer Privatsphäre «in dieser sensiblen Zeit».