Luxemburg – «Es ist schwer seinen Ruf als Steuerparadies wieder loszuwerden»

Doch was macht ein Steuerparadies aus? «Als Kriterien dafür gelten unter anderem eine Steuerbefreiung, das Bankgeheimnis sowie der fehlende Informationsaustausch. All dies gibt es aber in Luxemburg nicht oder nicht mehr», sagt Nicolas Mackel, der Vorstandsvorsitzende der Agentur Luxembourg for Finance. Seiner Meinung nach habe Luxemburg sich «große Mühe gegeben, seinen Ruf als Steuerparadies loszuwerden». Außerdem habe sich das steuerliche Umfeld nicht nur auf nationaler, sondern auch auf EU- und OECD-Ebene stark verändert. Dass ein Mitgliedsstaat dieser Organisationen heute ein Steuerparadies ist, sei dementsprechend unvorstellbar.