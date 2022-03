Xavier Bettel - «Es ist sehr schwer von einem Kollegen zu hören, dass er nicht weiß, ob er überleben wird»

Während die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine am Dienstag mit dem russischen Versprechen einer «radikalen Abzugs von Truppen in der Region Kiew» in der Ukraine voranzukommen scheinen, wird die Aussicht auf ein Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Selenski immer konkreter. In einem Interview mit France 24 in der vergangenen Woche plädierte der luxemburgische Premierminister erneut für ein solches Treffen, das seiner Meinung nach einen großen Schritt zur Beendigung des Krieges darstellen würde.