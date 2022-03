Arbeiten in Luxemburg : Es ist sicher: Der Index wird vor dem Sommer fallen

LUXEMBURG – In allen Szenarien des Statec wird die nächste Lohnindexierung im zweiten Quartal stattfinden. Ende des Jahres könnte der Index dann erneut fallen.

Das Statistikinstitut Statec hat es am Mittwoch bestätigt: «In allen Szenarien wird die nächste Indextranche im zweiten Quartal 2022 ausgezahlt», so das Institut in einer Pressemitteilung. Die nächste Tranche könnte sogar Ende dieses Jahres fällig werden. Statec geht in einem zentralen Szenario allerdings davon aus, dass sie eher im ersten Quartal 2023 fällig werde.