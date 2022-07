Tour de France: «Es ist toll, dass ich so viele Menschen begeistern kann»

L'essentiel: Wie geht es Ihnen 24 Stunden nach Ihrem Erfolg in Châtel?

Bob Jungels: Ich realisiere gerade, was ich geleistet habe. Ich bin müde, aber auch sehr glücklich. Wir haben am Sonntag ein bisschen mit dem Team gefeiert und ein Gläschen Champagner getrunken, das hat allen gut getan. Ich habe auch viele Reaktionen aus Luxemburg bekommen. Es ist toll, dass ich so viele Menschen begeistern kann.