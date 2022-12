Mordfall in Bonneweg: «Es ist unfassbar, so sterben zu müssen»

«Es ist unfassbar, so sterben zu müssen. Ich habe keine Worte dafür, es ist wie in einem Horrorfilm», erzählte eine Bekannte der getöteten Diana M.C. am Montag. Am Donnerstag hatten Beamte sie tot in einer Wohnung im Stadtteil Bonneweg in Luxemburg-Stadt aufgefunden. Der Leichnam der 32-Jährigen war zugerichtet, «teilweise zerstückelt und verstümmelt», gab die Staatsanwaltschaft bekannt.