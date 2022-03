Xavier Bettel : «Es ist unsere verdammte Pflicht, für sie geradezustehen»

LUXEMBURG – In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich Premierminister Xavier Bettel am Dienstag zur Lage in der Ukraine geäußert.

Luxemburgs Premierminister trifft Scholz Bundeskanzler Olaf Scholz (r.) gibt mit Xavier Bettel eine gemeinsame Pressekonferenz. Hannibal Hanschke/DPA

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel ist derzeit zu Gast in Berlin und hat sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zum russischen Angriff auf die Ukraine geäußert. Bettel erklärte, dass der Krieg eine Zäsur sei: «Es ist ein Krieg, wie viele ihn noch nicht erlebt haben. Es ist eine Zeitenwende», sagte der Premier. Neben der Schließung des Luftraums für russische Flugzeuge habe Luxemburg auch humanitäre Unterstützung für die Ukraine in Aussicht angekündigt. Bettel hob hervor, dass der Dialog mit dem Kreml nicht abreißen dürfe. Ohne miteinander zu reden, sei ein Waffenstillstand nach Ansicht des Premiers undenkbar. Er habe hier großes Vertrauen zu Deutschland und Frankreich.

«Wir vergessen euch nicht», sagte Bettel in Richtung des ukrainischen Volkes: «Es ist unsere verdammte Pflicht, für sie geradezustehen.» Gemeinsam werde man alles dafür tun, damit der bewaffnete Konflikt so schnell wie möglich gelöst werde und die Ukraine wieder zu Frieden und Stabilität zurückfinden könne. Putins Krieg gegen die Freiheit und die europäischen Werte seien eine Zeitenwende. Doch die Einigkeit und Entschlossenheit von Nato und EU seien nicht zu unterschätzen.

«Das wird eine ganz dramatische Zeit» Olaf Scholz

Man brauche politische Courage, um mit dieser Situation anders umzugehen, so Bettel. Durch Deutschlands Investitionen in die Bundeswehr würden neue Kooperationen im militärischen Bereich entstehen. Zwar sei die Armee des Großherzogtums nur 1000 Mann stark, allerdings sei Bettel stolz darauf, dass Luxemburg gemeinsam mit Belgien ein Flugzeug für die Ukraine bereitgestellt habe. «Die Menschen in Luxemburg machen sich Sorgen, was morgen passiert», so der Premier.

Olaf Scholz richtete erneut den Apell an Wladimir Putin, die russischen Truppen unverzüglich abzuziehen. «Das Blutvergießen muss aufhören. Wladimir Putin vergeht sich am ukrainischen Volk», so der deutsche Kanzler. Man sei in einer äußerst kritischen Situation angekommen. «Die Ukraine kämpft ums Überleben. Wir dürfen uns nichts vormachen. Das wird eine ganz dramatische Zeit werden. Die Bilder von den Toten und Verletzten werden nur der Anfang sein von dem, was noch kommt», so Scholz weiter, Europa müsse verhindern, dass es so weiter geht.

Vor dem Ausbruch des Krieges habe Scholz alles in seiner Macht stehende unternommen, um den russischen Angriff zu verhindern. Er habe stundenlange Telefonate mit Putin geführt und auch nach dem Einmarsch Russlands mit Putin gesprochen. Doch der russische Präsident habe sich entschieden.