Legende hat genug: «Es ist Zeit, mich vom Fußball zu verabschieden» – Ibrahimovic tritt zurück

Ein ganz Großer des Fußballs tritt zurück. So hört der schwedische Superstar mit dem Fußball auf.

1 / 3 Zlatan Ibrahimovic tritt zurück. AFP Das verkündet er am Sonntagabend. IMAGO/Bildbyran Er sagte: «Es ist Zeit, mich vom Fußball zu verabschieden.» IMAGO/Bildbyran

Die AC Milan hat sein letztes Saisonspiel in der italienischen Serie A gewonnen. Der von den Fans gefeierte 41 Jahre alte Zlatan Ibrahimovic sah als Zuschauer am Sonntagabend einen 3:1-Heimerfolg von Milan gegen Hellas Verona. Olivier Giroud (45.+2) hatte Milan in Führung gebracht.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Davide Faraoni (72.) sorgte Rafael Leao (85./90.+2) mit einem Doppelpack für den Sieg und wurde dafür von Ibrahimovic beklatscht. Hinter Meister Napoli, Lazio Rom und Inter Mailand belegt die AC Milan Platz vier in der Abschlusstabelle und spielt in der Champions League. Nach dem Spiel folgte dann aber der Paukenschlag. So beendete Ibrahimovic seine Karriere. Das gab der schwedische Ausnahmespieler bekannt.

Er sagte: «Es ist Zeit, mich vom Fußball zu verabschieden.» Der Karriereentscheid am Sonntag war äußerst emotional für den 41-Jährigen, bei seiner Verkündung hatte der Schwede Tränen in den Augen. Und auch für seine Teamkollegen und die Fans. Sie weinten oder hatten Tränen in den Augen. Der Kult-Spieler sagte: «Ich werde für den Rest meines Lebens ein Milanista bleiben.»

Zuletzt war der Schwede immer wieder verletzt. Für Milan schaffte er es in dieser Saison gerade mal auf vier Meisterschafts-Einsätze. Der Stürmer begann seine Karriere 1999 bei Malmö FF und wechselte 2001 zu Ajax. Später kickte Ibrahimovic unter anderem noch für Manchester United, Barcelona, PSG und Inter.

Titel gewann er unzählige. Hier eine Auswahl: Fünf Mal holte er beispielsweise den Serie-A-Titel (zuletzt 2022). Vier Mal gewann er den französischen Meistertitel. Mit Barça holte er die Trophäe in der La Liga, mit Manchester gewann er 2017 die Europa League.