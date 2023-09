Es kommt drauf an: Ist Youtube wirklich eine «Radikalisierungsmaschine»?

Auf harmlose Katzen-Clips auf Youtube folgen Verschwörungsclips? Das stimmt laut einer Studie aus den USA nicht. Sie widerspricht dem Verdacht, dass die Videoplattform häufig sexistische, rassistische oder extremistische Inhalte vorschlägt. Die Forschungsgruppe um Annie Chen von der City University of New York hatte für die im Fachjournal Science Advances veröffentlichte Arbeit Umfrage- und Browserdaten von 1181 Amerikanerinnen und Amerikanern aus dem Jahr 2020 ausgewertet und festgestellt, dass nur eine kleine, aber sehr aktive Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern solche Inhalte konsumiert.

Was genau zeigt die Studie?

Sie zeigt, dass nur drei Prozent der Userinnen und User, die keinen Kanal mit extremistischen oder ähnlichen Inhalten abonniert hatten, solche Videos anschauten, weil Youtube sie ihnen empfohlen hatte. Wer aber schon vorher alternativen und extremistischen Kanälen folgte oder Videos mit solchen Inhalten sah, bekam mit hoher Wahrscheinlichkeit auch entsprechende Vorschläge für weitere derartige Videos. Als alternativ bezeichnet die Studie solche Videos, die die Absicht haben, diskreditierende Ansichten zu legitimieren. Wenn diejenigen Teilnehmenden ein alternatives Video sahen, war das nächste vorgeschlagene und angesehene Video in 54 Prozent der Fälle ein anderes alternatives oder ein extremistisches Video. Bei extremistischen Videos folgten sogar in fast 74 Prozent der Fälle solche Inhalte.

«White Supremacy» bedeutet so viel wie «weiße Vorherrschaft» und bezieht sich auf die angebliche Überlegenheit weisser Menschen. Ursprünglich in den USA gebräuchlich, hat der Begriff seine Wurzeln in der Zeit der Sklaverei, als weiße Siedler ihren Reichtum durch die Ausbeutung schwarzer Menschen erlangten. Heute wird «White Supremacy» allgemein als Sammelbegriff für rassistische Ideologien und gesellschaftliche Strukturen verwendet.

Was schließen die Forschenden aus dem Ergebnis?

«Der Empfehlungsalgorithmus von Youtube spielt nur eine untergeordnete Rolle bei der Erleichterung des Kontakts mit potenziell schädlichen Inhalten», so die Forschenden. Laut ihnen deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Algorithmen von Youtube die Menschen – zumindest während des Beobachtungszeitraums – nicht radikalisiert. Weiter habe es nicht dazu verleitet, sich durch ständiges Weiterklicken auf extremistische oder ähnlich geartete Seiten zu verirren und so in ein sogenanntes «rabbit hole» (Kaninchenbau, siehe Box) zu locken. Diejenigen, die entsprechende Inhalte angezeigt bekamen, hatten sich vorher bereits als offen für diese erklärt.

Ist also alles gut?

Ist also alles gut? Nein, denn Youtube gibt extremistischen und menschenfeindlichen Themen weiterhin eine Bühne. Das «fördert das Wachstum problematischer Gemeinschaften», schreiben die Forschenden. Sie weisen darauf hin, dass viele Kanalaufrufe aus Empfehlungen von alternativen Plattformen entstehen, auf denen sich Nutzer mit einem hohen Maß an sexistischen und rassistischen Ressentiments versammeln können. «Das ermöglicht es den Urheberinnen und Urhebern alternativer und extremer Inhalte, von geteilten Youtube-Werbeeinnahmen oder indirekt über angeschlossene Shops und Spendenkampagnen zu profitieren.»

Ein anderes Problem nennt Josephine Schmitt vom Center for Advanced Internet Studies in Bochum gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: «Selbst wenn nur ein kleiner, aber überzeugter Kreis an Personen durch die Algorithmen an noch mehr problematische Inhalte herangeführt wird, ist auch das eine grosse Herausforderung für die Demokratie.»