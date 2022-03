Boeing : «Es müssen nicht noch mehr Menschen sterben»

Wenige Monate nach dem Unglück von Lion Air ist wieder eine nagelneue Boeing 737 MAX 8 abgestürzt. Darf der Katastrophenflieger noch abheben?

Es macht die 149 Passagiere und acht Crewmitglieder an Bord der verunfallten Maschine von Ethiopian Airlines auch nicht mehr lebendig, ebenso wenig die 189 Menschen, die am 29. Oktober beim Absturz eines Flugzeugs von Lion Air in Indonesien ums Leben kamen. Doch dass am Sonntagmorgen in Äthiopien bereits das zweite Exemplar von Boeings neuestem Mittelstreckenflieger in einen Absturz verwickelt ist, wirft für den Flugzeugbauer viele unangenehme Fragen auf. Allen voran jene, ob es noch zu verantworten ist, dass die Boeing 737 Max 8 im Verkehr bleibt, bevor die Ursache für die Abstürze geklärt ist.