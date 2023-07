Japan: «Es roch nach Gas – als ich eine Zigarette anzünden wollte, knallte es»

Eine Gasexplosion hat in Japan vier Personen verletzt und viele Trümmer über die Straße verstreut.

Im Zentrum der japanischen Millionenmetropole ist es am Montag zu einer Gasexplosion gekommen, wie die Feuerwehr von Tokio berichtet. Bei der Detonation in einem Gebäude im Tokioter Stadtteil Shimbashi wurden demnach vier Personen verletzt. Die Straße vor dem Gebäude war mit Glas und Trümmern übersät, zeitweise brach im zweiten Stock auch ein Feuer aus. Der Vorfall, der seinen Ursprung in einer Bar im zweiten Stock des Gebäudes hatte, wurde gegen 15:15 Uhr gemeldet.