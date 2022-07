Kloster Fünfbrunnen: «Es war das Vorzimmer des Todes»

ULFLINGEN – Am heutigen Sonntag findet eine Gedenkfeier im ehemaligen Kloster Fünfbrunnen statt, im Gedenken an 300 Juden, die diesen Ort passierten, bevor sie deportiert wurden. Ein kurzer Rückblick auf ein bewegendes Stück Geschichte.

Das Kloster in den 1930er Jahren. Comité Auschwitz

Inmitten der Natur im Norden Luxemburgs – einige hundert Meter südlich von Ulflingen – steht das 1906 gegründete Kloster Fünfbrunnen. Trotz seines guten Zustandes, steckt hinter dem mehr als ein Jahrhundert alten Gebäude eine bewegte Geschichte. Heute ist das ehemalige Kloster ein Symbole der Gräueltaten gegen Juden in Zeiten des Nationalsozialismus und den Auswirkungen der Shoa im Großherzogtum. Die Ordensgemeinschaft, die dort mehr als 35 Jahre ansässig war, wurde 1941 durch den Besatzer vertrieben und enteignet. Das Kloster wurde daraufhin offiziell zu einem «Jüdischen Altersheim» erklärt, in Wirklichkeit jedoch wurde es zu einem Sammelplatz und zur letzten Station für die jüdische Gemeinschaft Luxemburgs, bevor sie in die Ghettos und Konzentrationslager in Osteuropa deportiert wurden.

1941 lebten etwa noch 750 Juden in Luxemburg, nachdem schon etliche aus dem Land geflüchtet waren. Für etwa die Hälfte davon war zwischen 1941 und 1943 das Kloster Fünfbrunnen ein Durchgangsort. «Den Großteilt machten ältere Menschen aus, aber unter ihnen waren auch Kinder und Jugendliche», erklärt Marc Schoentgen vom Comité Auschwitz Luxembourg. Das Kloster, das ursprünglich für 45 Personen ausgelegt war, beherbergte zeitweise bis zu 150 Vertriebene gleichzeitig.

Szene einer Deportation. (Archivbild)

Ein Ausbruch und 20 Überlebende

«Einige blieben nur ein paar Tage dort, andere sogar bis 1943, bevor sie schließlich deportiert wurden», erklärt Schoentgen. Der erste Konvoi brachte etwa 20 Menschen von Fünfbrunnen nach Luxemburg-Stadt, wo sie im Oktober 1941 den Zug in den Tod bestiegen. Es folgten weitere regelmäßige Transporte bis zum Jahr 1943: «Die Deutschen haben dann beschlossen, die Anlage zu schließen, weil es keine Juden mehr gab. Fast 80 Jahre später wissen wir, dass es einer Person gelang, vor ihrer Deportation aus dem Kloster zu fliehen und ist nach Brüssel zu flüchten». Marc Schoentgen erklärt außerdem, dass von den 300 Juden, die diesen Ort innerhalb dieser zwei Jahren passierten, nur etwa 20 die Konzentrationslager überlebten und zurückkehrten.

An diesem Ort wurde 1969 ein jüdischen Denkmal errichtet, um «allen jüdischen Opfern des Zweiten Weltkriegs zu gedenken». Am heutigen Sonntag findet dort eine Gedenkzeremonie statt, an der unter anderem der Oberrabbiner, Familienministerin Corinne Cahen und Kardinal Hollerich teilnehmen werden. Auch die Familien der Opfer sind eingeladen. Ein wichtiges Signal, das im aktuellen Kontext umso bedeutender ist. «Es war das Vorzimmer des Todes», ergänzt Marc Schoentgen.

Am 1. Januar dieses Jahres wurde die Verwaltung des Klosters Fünfbrunnen an das Familienministerium übergeben. Das schafft die Möglichkeit mithilfe von erhöhten finanziellen Mitteln ein Bildungs- und Gedenkzentrum an diesem Ort zu schaffen. Bereits jetzt werden Gruppen empfangen, Besichtigungen und Workshops organisiert und es sind Bauarbeiten geplant, um weitere Unterkünfte zur Verfügung zustellen, damit diesem Ort die kulturelle Bedeutung verliehen wird, die ihm zusteht und vor allem, «um nicht zu vergessen», so das Auschwitz-Komitee.