Säure-Mord in Pakistan : «Es war ihr Schicksal, so zu sterben»

Ein Paar aus Pakistan hat seine 15-jährige Tochter Anusha mit Säure getötet, weil sie einen Mann angeschaut hat. Die Eltern sind hinter Gitter.

Gegenüber BBC News hat der Vater, Muhammad Zafar, nun seine Version der Geschichte erzählt: «Ein Junge kam auf seinem Motorrad aufs Haus zu. Anusha hat sich ihm zwei Mal zugewandt. Ich habe ihr schon früher immer wieder gesagt, dies nicht zu tun, dass es falsch sei.» Zafar spricht von der Familienehre: «Die Leute sprechen über uns, weil unsere ältere Tochter auch so war.»

Mutter mit Brandwunden

Die Mutter Zaheen erzählt weiter, dass Anusha sagte, dass sie es nicht mit Absicht gemacht habe. ‹Ich schaue nie mehr einen Jungen an›, habe Anusha gerufen. «Doch da habe ich ihr bereits die Säure angeworfen. Es war ihr Schicksal, so zu sterben.» Auch Mutter Zaheen hat Brandwunden an den Armen. Sie zeugen von dem schrecklichen Verbrechen an ihrer Tochter.