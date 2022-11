«Es war niederschmetternd» – Rebel Wilson hatte keine lebensfähigen Embryonen

Im Interview spricht Wilson über ihre Rolle der «Sarah» in ihrem neuen Film «The Almond and the Seahorse». Der Charakter in dem Streifen wünsche sich «unbedingt ein Baby», eine Parallele zu ihrem eigenen Leben. Denn während der Dreharbeiten verfolgte die Schauspielerin mit Fruchtbarkeitsbehandlungen die eigene Familienplanung. «Als ich am Set war, habe ich die schreckliche Nachricht erhalten, dass all meine bis dahin entnommenen Eizellen den Auftauprozess nicht überlebt haben», so der Hollywood-Star.