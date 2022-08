Niederlande : «Es war schrecklich» – Lkw fährt in Grillparty und tötet 6 Menschen

In den Niederlanden hat sich ein schrecklicher Unfall ereignet. Ein Lastwagen fuhr einen Deich hinunter direkt in ein Festzelt. Sechs Menschen wurden dabei tödlich verletzt.

Dieser Lkw fuhr mitten in ein Nachbarschaftsfest.

Ein Lastwagen ist am frühen Samstagabend in Nieuw-Beijerland (Südholland) von einem Deich gefahren und hat dabei mehrere Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Opfer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Zeitpunkt des Unfalls fand ein Nachbarschaftsfest statt, sagte ein ANP-Fotograf, der am Unfallort anwesend war. Es soll sich um ein jährliches Fest gehandelt haben. Johan van Driel hat den Unfall miterlebt und ist tief betroffen. «Wir haben gerade gegrillt und sahen, wie ein Lastwagen an der Kreuzung anhielt und dann direkt durch das Zelt fuhr. Es war schrecklich. Mehrere Personen wurden mitgeschleift. In einem solchen Moment geht alles durch einen hindurch: Ohnmacht, Unglaube», so van Driel.

Eine Frau, die am Tatort war, berichtet von zwei blutenden Kindern in ihren Armen, wie die niederländische Zeitung «AD» berichtet: «Wir sahen auch eine Frau im Garten liegen. Es ist eine schreckliche Tragödie.» Einem Zeugen zufolge, der zehn Minuten später eintraf, herrschte Chaos. «Ich sah Menschen weinen und Polizisten rennen», so der Mann.



Niederländischen Medienberichten zufolge sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden verletzt, wie am Sonntag der öffentlich-rechtliche Sender NOS und die Nachrichtenagentur ANP unter Verweis auf die Polizei meldeten. In der Nacht waren zunächst mit einem Kran der schwere Lastzug und dann die unter dem Fahrzeug liegenden Toten geborgen worden. Der 46 Jahre alte spanische Lkw-Fahrer wurde festgenommen. Gegen ihn werde wegen des Verursachens eines tödlichen Unfalls ermittelt. der Mann, der unverletzt blieb, habe keinen Alkohol getrunken gehabt. Der Lkw habe an der Kreuzung zunächst angehalten und sei beim Wiederanfahren aus noch unbekannter Ursache von der Straße geraten.



«Sie können sich vorstellen, was das für ein Schlag ist. Während eines Nachbarschaftsfests fährt ein Lkw in diese Menschengruppe, der Schock ist enorm», sagte eine Polizeisprecherin am Unfallort dem Sender Omroep Rijnmond. Die Gemeinde kümmere sich um die Betreuung der zahlreichen Zeugen des schrecklichen Geschehens. Eine Spezialfirma sei mit der Bergung des Lastzuges beauftragt worden, erst danach könnten Experten die Toten bergen.



Lieferwagen ausgewichen?

Der Unfall ereignete sich in der Nähe einer Kreuzung, wie auf Fotos und Fernsehbildern zu sehen war. Die Straßen verlaufen auf einem Deich, an dessen Fuss das Fest im Gange war.

Der spanischen Zeitung «La Verdad» zufolge erklärte die spanische Spedition, der Fahrer des Lastwagens sei von der Straße abgekommen, als er versuchte, einem Lieferwagen auszuweichen. Das Fuhrunternehmen stehe mit den niederländischen Behörden in Kontakt, um bei der Klärung der Unfallursache zu helfen, berichtete die Zeitung am Sonntag weiter.

Ob ein Lieferwagen in den Unfall verwickelt war, konnte die Polizeisprecherin noch nicht sagen. Am Unfallabend war allerdings nach einem weißen Lieferwagen gefahndet worden. Der Fahrer meldete sich später bei den Behörden.