Etienne Schneider : «Es wird Jobs kosten und Konflikte geben»

LUXEMBURG - Hunderte Jobs stehen bei Luxguard und Hyosung auf der Kippe. Gehört die Industrie in Luxemburg der Vergangenheit an? Interview mit Wirtschaftsminister Schneider.

Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) will im Logistiksektor neue Arbeitsplätze für gering Qualifizierte schaffen. Editpress

«L’essentiel Online»: Wie schätzen Sie die Situation in den vom Aus bedrohten Werken von Luxguard und Hyosung ein?

Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP): «Die klassische Industrie in Luxemburg muss mit einer immer kleineren Gewinnspanne leben. Sie hat ein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit und kämpft gegen eine harte internationale Konkurrenz. Unternehmen, die in Luxemburg investieren müssten, überlegen sich zweimal ob sich Investitionen wegen der hohen Löhne auszahlen.

Unter diesen Bedingungen wird ein Entscheidungsträger, der in den USA sitzt wie es bei Guardian Luxguard der Fall ist, sich kaum für Luxemburg entscheiden, nur um uns eine Freude zu machen. Das gilt auch für Hyosung und andere Unternehmen, die Produkte mit geringer Wertschöpfung herstellen. »

Gehört die klassische Industrie in Luxemburg der Vergangenheit an?

«Ich bin Realist: Wir müssen uns neu erfinden. Bisher ist es uns immer gut gelungen, warum sollte es also dieses Mal nicht der Fall sein. Auch wenn ich weiß, dass es hart wird, Arbeitsplätze kostet und Konflikte schürt.»

Arbeiten Sie dabei mit den Gewerkschaften zusammen?

«Wenn die Gewerkschaften Lohnerhöhungen bei Luxguard in Niederkerschen fordern, während ich über das nackte Überleben des Luxguard-Standorts in Düdelingen verhandle, macht es mir das Leben nicht unbedingt leichter. Wenn ein Unternehmen laut über die Schließung eines Standorts nachdenkt und nicht mehr investieren will, ist es unverantwortlich mit Streik zu drohen statt über eine Senkung der strukturellen Kosten zu debattieren.»

Welche Perspektive haben denn Mitarbeiter, die dann auf der Straße stehen?

«Ich versuche unsere Wirtschaft vielseitiger zu gestalten, besonders der Logistiksektor liegt mir am Herzen. In dieser Branche können wir den Arbeitsplatzverlust in der klassischen Industrie kompensieren, in dem viele Mitarbeiter mit relativ geringer Qualifikation eingestellt werden.»