Zimmer für Hochzeit frei : «Es wird vermutlich kein super Geschäft»

LUXEMBURG – Die Hochzeit am Hof sorgt kaum für ausgebuchte Hotels. In der Hauptstadt sind vier Tage vor dem Ja-Wort noch viele Zimmer frei.

Die Hoteliers in der Hauptstadt freuen sich zwar über mehr Kunden am Wochenende, der Mega-Run blieb bisher aber aus. DPA

Wer vergangenes Jahr kurzfristig zur Hochzeit von Kate und William nach London reisen wollte, der hatte kaum noch Chancen, ein preisgünstiges Zimmer zu ergattern. Kurzentschlossene Touristen, die Erbgroßherzog Guillaume und Stéphanie live am Tag der Trauung sehen wollen, brauchen allerdings nicht in Panik auszubrechen: Viele Hotels in Luxemburg sind wenige Tage vor dem Ja-Wort des Paares nicht ausgebucht.

Beispiel booking.com: 61 Hotels verzeichnet das Online-Portal in der Hauptstadt, 39 sind für zwei Nächte von Freitag auf Sonntag noch verfügbar. Ob Jugendherberge oder Luxus-Hotel: Für jeden Geldbeutel gibt es noch das passende Angebot. «Bis jetzt zeichnet sich kein super Geschäft ab», sagt denn auch François Koepp, Generalsekretär beim luxemburgischen Hotel- und Gaststättenverband Horesca.

Erhöhte Auslastung, aber einige Zimmer bleiben leer

Dennoch: Viele Hotels bringen zwischen kommendem Freitag und Sonntag mehr Betten an Mann und Frau als an einem durchschnittlichen Oktober-Wochenende. Und zwar nicht unbedingt nur an Touristen, sondern an viele der erwarteten rund 500 Gäste und an Reporter aus dem Ausland. «Da wir uns gegenüber des Rathauses und neben dem großherzoglichen Palast befinden, haben Gäste und Journalisten unser Hotel gebucht, die an der Hochzeit teilnehmen. Wir sind ausgebucht, aber ich denke, dass dies dank unserer Lage eine Ausnahme ist im Vergleich zu anderen Hotels», sagt Eva Rodick, Verwalterin im Hotel Vauban, das direkt am Knuedler liegt.

«Zu uns kommt ein Fernsehteam, das die Hochzeit filmt. Das hat uns geholfen, das Hotel zu füllen», erklärt Florence Pichon, Marketingleiterin des Park Inn in der Avenue de la Gare. «Unser Hotel wird am Wochenende besser besucht sein, aber komplett voll wird es nicht.» Auf dem Kirchberg gibt man sich zufrieden, ist sich aber seiner Randlage bewusst. «Unsere Auslastung ist am Wochenende erhöht. Von Freitag auf Samstag sind wir vermutlich ausgebucht. Am meisten angefragt wurden aber natürlich die Hotels in der Innenstadt», sagt Jean-Philippe Kern, Geschäftsführer des Sofitel Europe. Beim Luxembourg City Tourist Office (LCTO), das ein spezielles Drei-Tages-Hochzeitspackage ausgearbeitet hat, freut man sich über die hohe Nachfrage aus dem Ausland, gesteht aber ein, dass es «noch ein paar Buchungen mehr hätten sein können».

Hoffen auf mehr Touristen im kommenden Jahr

Nun hoffen die Hoteliers auf den langfristigen Effekt der Hochzeit. Schließlich werden etwa ein Dutzend ausländische Fernsehanstalten die Hochzeit ausstrahlen und viele Journalisten aus aller Welt im Großherzogtum erwartet. Das nationale Tourismusbüro und das LCTO organisieren für sie Besichtigungen in der Hauptstadt, aber auch in Vianden, dem Müllerthal und der Moselregion.

Und so herrscht bei den Hoteliers zwar Optimismus angesichts dieser kostenlosen Werbung in ausländischen Medien, aber Euphorie sieht dann doch anders aus. «Heute ist Luxemburg vor allem eine Destination für Business-Reisende. Ein wunder Punkt ist bisher die Positionierung bei den Freizeitreisenden. Da gibt es noch Spielraum. Die Hochzeit sorgt für Aufmerksamkeit», findet Jean-Philippe Kern vom Sofitel Europe. «Passen wir aufgrund dessen unsere Wachstumszahlen für kommendes Jahr nach oben an? Darauf antworte ich mit einem 'Nein'.»