Ministerratstreffen : Esa berät über künftige Missionen und Astronauten

Die europäische Raumfahrtagentur Esa berät auf ihrem Ministerratstreffen in Paris seit Dienstag über neue Missionen sowie ein höheres Budget. Insgesamt will die Esa ein Drei-Jahres-Budget in Höhe von etwa 18 Milliarden Euro von den 22 Mitgliedsländern genehmigt bekommen. Das wäre gut ein Viertel mehr als zuletzt. Am Mittwoch wird außerdem bekanntgegeben, wer von den mehr als 22 000 Bewerberinnen und Bewerbern es in den nächsten Ausbildungsjahrgang für Astronauten geschafft hat. Die Esa sucht bis zu sechs Astronautinnen und Astronauten in Festanstellung. Zusätzlich will sie eine Reserve von Raumfahrern schaffen.