Abschlussfeier : Esch beendet Festjahr als Europas Kulturhauptstadt 2022

Die Klänge und Farben von Esch2022 wieder aufleben zu lassen («rewind»), außergewöhnliche Aufführungen zu erleben («play») und das Erbe von Esch2022 an diejenigen weiterzugeben («forward»), die die Zukunft der Region gestalten. Das war das Ziel der Abschlusszeremonie von Esch2022, Kulturhauptstadt Europas, am Donnerstagabend in der Rockhal und in der L'Arche im französischen Villerupt.