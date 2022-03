ESCH/ALZETTE – Esch bekommt Campus für Gesundheitstechnologien

In Esch/Alzette wird ab 2024 ein Campus für Gesundheitstechnologien seinen Betrieb aufnehmen. Dies hat Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) am Mittwoch bei einem offiziellen Besuch beim Medical Valley Center im bayerischen Forchheim angekündigt.

Im Süden des Großherzogtums, also im Gewerbegebiet «A Sommet», wird sich dieser zukünftige Campus mit dem Namen «Health And Lifescience (HE:AL) Campus» auf einer Fläche von 2,4 Hektar zwischen dem House of BioHealth, dem zukünftigen SüdSpidol des CHEM und der Cité des Sciences in Belval erstrecken.