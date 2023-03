Sicherheit: Esch bekommt mehr Überwachungskameras als geplant

«Die Prävention beginnt bereits in den Schulen, in Zusammenarbeit mit der Polizei. Das betrifft Drogen, Gewalt und jede Form von Respektlosigkeit», erklärt der Bürgermeister. Außerdem sollen Überwachungskameras installiert werden . Eine Studie soll den Standort festlegen, der laut Georges Mischo ein «abschreckendes Element» darstellen soll.

«Der PLS ist entwicklungsfähig»

Was die Repression betrifft, «bin ich sehr froh, dass die Kompetenzen der städtischen Beamten endlich ausgeweitet werden können. Am Freitag stimmen wir über unsere neue Polizeiverordnung ab», freut sich Georges Mischo. Er befürwortet zudem die Bildung einer «richtigen Stadtpolizei» durch die Ausweitung der Kompetenzen der Gemeindebeamten, wie in Frankreich. «So wären sie in der Lage, die Leute zu belangen, vor allem bei unzivilisiertem Verhalten.»