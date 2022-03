Luxemburg : Esch feiert nach der Zwangspause den Karneval

ESCH/ALZETTE – Normalerweise findet in Esch der letzte Karnevalsumzug der Saison statt. In diesem Jahr bildete er den Auftakt.

Obwohl das Wetter letztendlich doch nicht so gut wurde, wie angekündigt, haben viele Karnevalisten am Sonntag in Esch ausgelassen gefeiert. Nach dem Motto «Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung» wurden Fleecejacken unter die Kostüme oder Mäntel darüber gezogen. «Es ist richtig schön, dass der Umzug nach zwei Jahren Corona wieder stattfindet», sagte Caroline, deren Kinder mit Tüten bewaffnet auf Süßigkeitenjagd gingen.

Normalerweise findet die erste Kavalkade der Saison in Diekirch statt. Da das Coroavirus aber noch immer den Terminkalender durcheinanderbringt, wurde diese Ehre in diesem Jahr Esch zuteil. Entlang der Straße jubelten zahlreiche Zuschauer den Wagen und Fußgruppen zu. Einer von ihnen war Fred, der in einem Buzz-Lightyear-Kostüm steckte. «Es macht wirklich Spaß. Besonders toll ist, dass wieder so viele Menschen miteinander feiern können», sagte er.