ESCH/ALZETTE – Zwei alte Lokomotiven und ein Schlackewagen werden derzeit in Esch restauriert: Schätze, die an die Stahlvergangenheit der Stadt erinnern.

Das Lagerhaus in einer versteckten Ecke von Belval wirkt blass. Zu unscheinbar jedenfalls, als dass sich erahnen ließe, welche Schätze in seinem Inneren derzeit von einer Handvoll Arbeiter wieder zu neuem Leben und frischen Glanz erweckt werden. Seit April 2021 restauriert die Stadt Esch/Alzette hier zwei alte Lokomotiven – eine Elektro- und eine Dampflokomotive – sowie einen Schlackewagen.

Sie sind Zeugen der Industrie-Kultur, der Geschichte der Stadt und des Landes. «Alle drei Maschinen stehen unter nationalem Denkmalschutz», erklärt André Zwally, Schöffe für Infrastrukturen in der Eisenmetropole. Daher seien diese Restaurierungen «Teil des Respekts vor der Industriekultur und des Schutzes dieser Wahrzeichen der Vergangenheit», betont er und fügt gleich hinzu, dass es darum gehe, «die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen».

Die von der Stadt Esch initiierte Mission wurde fünf Mitarbeitern der ASBL ProActif anvertraut, «die über Erfahrung in diesem Bereich verfügen, da die ASBL für die Instandhaltung des Eisenbahnmaterials in Fond-de-Gras zuständig ist», erklärt André Zwally. «Parallel dazu sollen Beschäftigungsinitiativen gefördert » und gleichzeitig gespart werden. Denn so kostet die Restaurierung etwa 150.000 Euro pro Jahr – «also dreimal weniger, als wenn sie einem Unternehmen anvertraut worden wäre», sagt Zwally.

«Die Schmuckstücke auf die Gleise zu bringen, wäre zu teuer gewesen.»

Diese drei Zeugen der industriellen Vergangenheit von Esch sollen wieder an den Ort zurückkehren, an dem sie zuvor drei Jahrzehnte lang gestanden haben: auf der Place de l'Exposition in Lallingen, an der Ecke der Rue de Luxembourg und der Rue Marie Curie in Schlassgoart und in der Nähe des Friedhofs. Die Hanomag-Dampflok der Baureihe 59 aus dem Jahr 1911 wird die erste sein, die «hoffentlich noch vor den Sommerferien» wieder an ihren vorgesehenen Platz kommt, sagt Zwally. Die anderen beiden werden wohl 2023 und 2024 soweit sein, «also eine pro Jahr».

Den Hoffnungen vieler, diese Schmuckstücke aus der Vergangenheit jemals wieder auf Schienen fahren zu sehen, muss Zwally den Wind aus den Segeln nehmen. «Wir haben das eine Zeit lang in Betracht gezogen, aber erstens verfügen wir nicht über das entsprechende Netz, und zweitens wäre es viel zu teuer gewesen», erklärt er. Dafür wären immerhin 1,3 Millionen Euro notwendig gewesen. Dennoch werden die drei Schmuckstücke an so exponierter Stelle auch so das Auge der Passanten erfreuen und an die industrielle Vergangenheit erinnern.