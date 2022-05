Luxemburg: Esch plant Städtepartnerschaft mit Stryi in der Ukraine

Esch/Alzette plant eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Stryi. Bereits vergangenen Freitag war hierfür eine Delegation der 60.000 Einwohner zählenden Stadt aus der Westukraine offiziell in Esch/Alzette zu Besuch: Der Vizepräsident des Regionalrats von Lviv, Yuriy Holod, sowie der Bürgermeister von Stryi, Oleh Kanivets. Für Esch und Bürgermeister Georges Mischo (CSV) war es die Gelegenheit, ihre «Solidarität» mit dem ukrainischen Volk in Erinnerung zu rufen. Die Verantwortlichen in Lviv konnten ihrerseits über die aktuelle Lage in ihrem Land und den «wachsenden» Bedarf an Zufluchtsorten für die Bevölkerung sprechen.