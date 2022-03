Luxemburg : Esch startet in das Abenteuer Kulturhauptstadt

LUXEMBURG – Das große Abenteuer von Esch2022 beginnt offiziell diesen Samstag mit dem Start einer Rakete als Höhepunkt.

Je nach Profil hat der Besucher fortan bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Mithilfe eines Chip-Armbands, das am Eingang ausgeteilt wird, müssen in Esch-Belval riesige Batterien aufgeladen werden, um eine Rakete anzutreiben. Die Party wird ab dem späten Nachmittag in Belval und im Zentrum von Esch in vollem Gange sein. Der Start der Rakete, die am Hochofen befestigt ist, wird um 21.30 Uhr erfolgen. Die Party wird jedoch bis 23 Uhr weitergehen. Die Lichtstrahlen, die seit Mittwochabend am Himmel zu sehen sind, geben einen Eindruck von der kommenden Atmosphäre, die aus Live-Musik, DJ-Sets, Videoinstallationen und einer pyrotechnischen Show besteht. Am nächsten Tag werden zwei Ausstellungen in der Möllerei und in der Massenoire eröffnet.