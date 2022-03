HANDBALL : Esch tritt im November gegen die Schweiz an

Im Rahmen des Europapokals EHF wird der HB Esch auf die Schweizer von GC Amicitia Zürich treffen. Hin- und Rückspiel stehen nächsten Monat an.

Im November werden die Escher Handballer in der dritten Runde des EHF-Pokal-Wettbewerbs auf die Schweizer vom GC Amicitia Zürich treffen. Diese Kombination wurde am Dienstag in Wien ausgelost. Das Hinspiel findet in Luxemburg am Wochenende vom 20. und 21. November statt. Das Rückspiel in der Schweiz ist für den 27. oder 28. November geplant.