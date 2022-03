Basketball in Luxemburg : Esch und T71 machen Schritt Richtung Halbfinale

LUXEMBURG – In Luxemburgs Basketball-Oberhaus werden zurzeit die Halbfinal-Paarungen ermittelt. Esch und Düdelingen feierten in der Best-of-three-Serie die ersten Siege.

In der Total-League sind die Play-offs in vollem Gange. Mit Etzella Ettelbrück und Amicale Steinsel sind die zwei besten Teams der Titelrunde bereits für das Halbfinale qualifiziert. In den beiden Viertelfinals werden nun ihre Gegner gesucht – und in Spiel eins haben sich Basket Esch und T71 Düdelingen am Wochenende eine gute Ausgangsposition verschafft.