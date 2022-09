Lokaler Sicherheitsplan: Esch will künftig auf Überwachungskameras setzen

Zu den «abschreckenden Maßnahmen», an denen die Gemeinde arbeitet, zählen Überwachungskameras. «Die Bereiche, in denen sie installiert werden sollen, müssen noch festgelegt werden. Wir wollen keine Londoner Verhältnisse, bei denen alle drei Meter eine Kamera aufgestellt wird», so der Bürgermeister. Sie sollen sich in Bereichen befinden, die als gefährlich eingestuft werden, beispielsweise am Bahnhof. Bei Bedarf habe ausschließlich die Polizei Zugriff auf die Aufnahmen, allerdings werde niemand diese rund um die Uhr verfolgen. «Auch die Aufbewahrungsdauer der Aufzeichnungen muss festgelegt werden», so Mischo.