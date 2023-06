100-Meter-Margherita: Escher Pizzabäcker will Luxemburg-Rekord aufstellen

Erst kürzlich schaffte es die Pizza der «Cloud Factory» in Esch mit Platz 36 in die «Top 50» Europas und wurde dafür in Barcelona ausgezeichnet, nun soll der Luxemburg-Rekord her. Am morgigen Samstag will Co-Geschäftsführer Francesco Micillo mit seinem Team eine 100 Meter lange Pizza backen. «So eine Veranstaltung findet jedes Jahr in Neapel statt. Da ich von dort herkomme, will ich diesen Trend auch nach Luxemburg bringen», erzählt er L'essentiel.