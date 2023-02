Ukraine-Krieg : «Eskalation ist im Gange» – Russland startet Großoffensive im Osten

Russland hat laut der Ukraine eine neue Offensive in den ostukrainischen Gegenden Donezk und Luhansk begonnen. «Eine Eskalation ist im Gange und das Hauptziel ist es, bis Ende März den Donbass einzunehmen», teilte Andrij Jussow vom ukrainischen Militärgeheimdienst am Donnerstag dem ukrainischen Fernsehen mit. Er nutzte den Namen der gesamten betroffenen Industrieregion.

Bald russische Offensive in Moldawien?

Der moldawische Geheimdienst hatte im Dezember gewarnt, Russland könne mit einer neuen Offensive in der Ukraine versuchen, einen Landkorridor nach Transnistrien zu erobern. Die Region gehört zu Moldawien, wird aber seit 1992 von prorussischen Separatisten kontrolliert. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf Sandu vergangene Woche vor, sie wolle Moldawien in die Nato führen und das Land an Rumänien anschließen. Der Westen habe Sandus Wahl 2020 unterstützt und wolle Moldawien in eine «weitere Ukraine» verwandeln.