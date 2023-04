Verrückte Kombi: Espresso Martini wird jetzt mit Käse verfeinert

Zubereitung des Parmesan-Espresso-Martini

Was kommt als Nächstes?

Wichtig ist, dass du qualitativ hochwertigen Parmesankäse und einen Käsehobel mit feiner Reibe verwendest. Nur so kann sich der Parmesan gut in den aufliegenden Schaum schmiegen. Gröbere Käsespäne würden dazu führen, dass du den Käse eher essen, statt trinken musst. Hughes drückt es gut aus: «Übertreib es nicht mit dem Parmesan, dein Espresso Martini ist kein Teller Pasta».

Gegenüber «Food&Wine» erzählt er: «Barkeeper und Hobby-Barkeeper haben mir Fotos und Videos von sich geschickt, wie sie den Parmesan-Espresso-Martini probiert oder Gästen serviert haben». Bisher sei es eine sehr kleine Minderheit von Menschen, die vom Trend angewidert statt begeistert ist. «Die allgemeine Reaktion insgesamt ist in etwa so: ‹Wow, das ist so komisch und erstaunlich, und ich will noch einen›».