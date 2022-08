Steigende Lebensmittelpreise: Essen auf der Schueberfouer wird deutlich teurer

Rindfleisch und Fisch werden teurer

Den Restaurantbesitzern der «Fouer» macht vor allem der hohe Preis für Öl große Sorgen, aber nicht nur: «Die Kosten für Rindfleisch sind um 30 Prozent gestiegen», so David Wagner. Auch die Preise für Fisch seien im Vergleich um 15 bis 20 Prozent gestiegen. Knappheit an Lebensmitteln auf der Schueberfouer solle jedoch nicht herrschen, betont David Wagner und merkt gleichzeitig an, dass «die Arbeiter auch nicht mehr für dieselben Löhne wie 2019 arbeiten».